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В Хабаровском крае полуфабрикаты сделаны из недостаточного сырья

Россельхознадзор зафиксировал факт несоответствия объёма сырья и готовой мясной продукции в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор зафиксировал факт несоответствия объёма сырья и готовой мясной продукции в Хабаровском крае. Согласно данным мониторинга в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», 18 февраля ИП Горчиной З. М. оформлены документы на производство 90,8 кг мясных полуфабрикатов при расходе 52,4 кг свиной лопатки — такой выход продукции технологически недостижим, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Выявленное несоответствие может свидетельствовать об использовании сырья, происхождение и качество которого не подтверждены, а прослеживаемость не обеспечена. Надзорное ведомство вынесло предпринимателю предостережение. Всего с начала года в регионе по данным системы «Меркурий» объявлено около 300 подобных предостережений.

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