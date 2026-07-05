В Хабаровском крае полуфабрикаты сделаны из недостаточного сырья

Выявленное несоответствие может свидетельствовать об использовании сырья, происхождение и качество которого не подтверждены, а прослеживаемость не обеспечена. Надзорное ведомство вынесло предпринимателю предостережение. Всего с начала года в регионе по данным системы «Меркурий» объявлено около 300 подобных предостережений.