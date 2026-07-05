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Семилетний мальчик утонул в пруду у деревни Ивонькино в Борском округе

Семилетний мальчик утонул в пруду у деревни Ивонькино в Борском округе Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Семилетний мальчик утонул в пруду у деревни Ивонькино в Борском округе Нижегородской области. Об этом сообщается в сюжете «Кстати» (16+).

Трое ребят решили искупаться. Дети начали тонуть, одного из них спасти не удалось.

«Они нырнули в пруд, там было глубоко. Двое начали тонуть, одного получилось вытащить. Один из ребят плавать не умел», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Дети сразу же позвали взрослых. Тело погибшего мальчика вытащил водолаз, прибывший на место происшествия.

Напомним, утонувшего из соседнего региона нашли в реке Нижегородской области. Тело достали владимирские спасатели.