Семилетний мальчик утонул в пруду у деревни Ивонькино в Борском округе Нижегородской области. Об этом сообщается в сюжете «Кстати» (16+).
Трое ребят решили искупаться. Дети начали тонуть, одного из них спасти не удалось.
«Они нырнули в пруд, там было глубоко. Двое начали тонуть, одного получилось вытащить. Один из ребят плавать не умел», — рассказал журналистам один из местных жителей.
Дети сразу же позвали взрослых. Тело погибшего мальчика вытащил водолаз, прибывший на место происшествия.
Напомним, утонувшего из соседнего региона нашли в реке Нижегородской области. Тело достали владимирские спасатели.