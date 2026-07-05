Проезд на канатной дороге в Нижнем Новгороде подорожает до 200 рублей

С 15 июля 2026 года на Нижегородской канатной дороге изменится стоимость разовой поездки. Теперь она составит 200 рублей. Оплатить проезд можно будет наличными, банковской картой или через электронный кошелек. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.