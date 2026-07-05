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Проезд на канатной дороге в Нижнем Новгороде подорожает до 200 рублей

Стоимость проездных билетов не меняется.

Источник: Нижегородская правда

С 15 июля 2026 года на Нижегородской канатной дороге изменится стоимость разовой поездки. Теперь она составит 200 рублей. Оплатить проезд можно будет наличными, банковской картой или через электронный кошелек. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.

Для детей предусмотрены льготные тарифы. Ребята в возрасте от 7 до 12 лет смогут проехать за 100 рублей, а для малышей до 7 лет проезд останется бесплатным.

При этом стоимость проездных билетов не меняется. Это касается абонементов на 10, 20, 30 и 48 поездок, а также льготных проездных для студентов, детей-инвалидов на 48 поездок и билетов для лиц, сопровождающих детей-инвалидов.