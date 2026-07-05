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В Северском Донце нашли хроническое загрязнение нефтепродуктами

Ученые зафиксировали превышение уровня загрязнения нефтепродуктами в реке Северский Донец на территории Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Хроническое загрязнение нефтепродуктами реки Северский Донец в Ростовской области зафиксировали ученые Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Это следует из статьи, опубликованной в очередном номере журнала «Водные биоресурсы и среда обитания».

Специалисты исследовали реку в 2024—2025 годах. Выяснилось, что вода на отдельных участках содержит нефтепродукты в концентрациях, превышающих рыбохозяйственные нормативы. Так, в октябре 2024 года у села Давыдо-Никольское превышение ПДК составило 1,6 раза. В августе 2025 года у поселка Веселая Гора показатель был выше нормы в 3,2 раза, а у села Большой Суходол — в 1,2 раза.

Однако главная проблема скрывается на дне. Российские нормативы не регламентируют содержание нефтепродуктов в донных отложениях, но ученые используют пороговое значение в 1 грамм на килограмм. Если этот уровень превышен, начинается деградация донных организмов. И такие превышения зафиксированы в нескольких точках.

— Самые высокие показатели отмечены у поселка Веселая Гора — в 2,5−6,2 раза выше порога на всех этапах мониторинга. В Каменске-Шахтинском превышение достигало 6,4 раза, у села Большой Суходол — 3,3 раза. Также загрязнение обнаружено у сел Николаевка и Давыдо-Никольское, — перечисляют специалисты.

Ученые подчеркивают: загрязнение носит хронический антропогенный характер.

— В составе нефтепродуктов доля смолистых компонентов значительно превышает долю углеводородов. Это типичный признак длительного воздействия человека на водоем. Такая ситуация ведет к обеднению видового состава зообентоса — организмов, которыми питаются рыбы. В итоге страдает вся пищевая цепочка.

Несмотря на выявленные проблемы, исследователи отмечают: в целом условия для обитания водных биоресурсов в Северском Донце в 2024—2025 годах можно считать условно благоприятными. Однако накопление нефтепродуктов в донных осадках на отдельных участках требует внимания и говорит о необходимости дальнейшего мониторинга.

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