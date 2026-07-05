В Армавире представили коллекции одежды местных производителей

Гости увидели дефиле моделей торгового дома Ирины Рязановой, компании YurMa и швейной фабрики «Элеган». После демонстрации моделей у соискателей появилась возможность ознакомиться с предложенными вакансиями и оставить свое резюме. Также армавирцы узнали о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованным профессиям. Яркие демонстрационные стенды помогли тем, кто выбирает будущую профессию, наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.