В Армавире представили коллекции одежды местных производителей

Коллекции женской одежды от местных производителей представили 26 июня в городе Армавире Краснодарского края в ходе федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие прошло по национальному проекту «Кадры», сообщили в городской администрации.
Гости увидели дефиле моделей торгового дома Ирины Рязановой, компании YurMa и швейной фабрики «Элеган». После демонстрации моделей у соискателей появилась возможность ознакомиться с предложенными вакансиями и оставить свое резюме. Также армавирцы узнали о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованным профессиям. Яркие демонстрационные стенды помогли тем, кто выбирает будущую профессию, наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.
«В городе насчитывается порядка 33 средних и малых субъектов предпринимательства. Также на нашей территории расположено два учебных заведения среднего профобразования, где можно обучиться по профессии швея и портной. Учебные заведения готовы обучать швейному делу, а работодатели — принять всех желающих к себе на работу. Армавир отшивает порядка 30−40 процентов всей школьной формы», — отметила руководитель центра занятости Армавира Елена Пушкарева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.