Сергей Кириенко и Алексей Беспрозванных поздравили жителей Калининградской области с юбилеем

Сергей Кириенко заявил, что поздравлять с юбилеем самый западный регион страны — это большая честь. Он прочел приветствие от президента и напомнил, что к юбилею реализована масштабная программа развития, основанная на решениях и поддержке президента. Были открыты Третьяковская галерея и кампус БФУ им. И. Канта, обновлен комплекс Музея Мирового океана, завершается строительство филиала Большого театра.