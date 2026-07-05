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В поселке Водный Волгограда обследуют скважины из-за перебоев с водой

Специалисты «Концессий водоснабжения» проведут обследование скважин и оборудования в поселке.

Специалисты «Концессий водоснабжения» проведут обследование скважин и оборудования в поселке Водный Советского района Волгограда. После чего будет принято решение о дополнительных мерах по организации бесперебойного водоснабжения населенного пункта, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, 3 июля здесь устранили порыв на улице Прибрежная. Водоснабжение было восстановлено, однако из-за повышенного водозабора часть домовладений оказались обеспечены ресурсом в полном объеме. В нстоящее времмя для жителей Водного организован подвоз воды.

Ранее жители поселка жаловались на проблемы с водой, которые ежегодно обостряются с наступлением поливочного сезона и жары. Волгоградцы рассказали V102.RU, что вода появляется в части домов поселка только после дождей. Причиной сложившейся ситуации они считают недостаточные мощности водозаборного оборудования. А пробурить личные скважины по финансовым соображениям могут не все жители поселка.

Ситуацию в поселке взял на контроль Александр Бастрыкин.