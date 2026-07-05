В поселке Водный Волгограда обследуют скважины из-за перебоев с водой

Ранее жители поселка жаловались на проблемы с водой, которые ежегодно обостряются с наступлением поливочного сезона и жары. Волгоградцы рассказали V102.RU, что вода появляется в части домов поселка только после дождей. Причиной сложившейся ситуации они считают недостаточные мощности водозаборного оборудования. А пробурить личные скважины по финансовым соображениям могут не все жители поселка.