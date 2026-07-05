Тёплая, но дождливая погода ожидается в начале следующей недели в Прикамье

Жителей региона в начале следующей недели ожидает тёплая, но дождливая погода, сообщили в ЦГМС Пермского края.
Ночью 6 июля температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, однако на севере края похолодает до +9°C. Днём в регионе пройдут небольшие дожди, возможны грозы, столбик термометра будет колебаться на отметках от +26 до +31°C. В Перми осадков не предвидится, ожидается от +28 до +30 градусов.
7 июля на территории региона прогнозируются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра, порывы которого будут достигать 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается от +15 до +20 градусов, а днём — от +24 до +29°C. В краевой столице столбик термометра окажется на отметках от +24 до +26 градусов.
Дожди в Пермском крае будут идти и 8 июля, местами возможны грозы. Ночью температура воздуха составит от +15 до +20°C, а днём будет в пределах от +23 до +28 градусов. В Перми потеплеет от +25 до +27°C.
Напомним, 5 июля в Пермском крае ожидается жара до +28 градусов.