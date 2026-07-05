Тёплая, но дождливая погода ожидается в начале следующей недели в Прикамье

Ночью 6 июля температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, однако на севере края похолодает до +9°C. Днём в регионе пройдут небольшие дожди, возможны грозы, столбик термометра будет колебаться на отметках от +26 до +31°C. В Перми осадков не предвидится, ожидается от +28 до +30 градусов.