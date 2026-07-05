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Под Волгоградом водитель легковушки сбил 16-летнего мотоциклиста

В Волгоградской области подростка на мотоцикле госпитализировали после столкновения с «Ладой».

Источник: Комсомольская правда

В Урюпинском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадал подросток на мотоцикле. Авария случилась днем 4 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем «Лады Приоры» ехал по переулку Попова. Напротив дома № 36 он решил повернуть налево. В этот момент его машина столкнулась с мотоциклом, который двигался в попутном направлении.

За рулем мотоцикла находился 16-летний подросток. После удара его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Устанавливают, кто именно нарушил правила дорожного движения и стал виновником аварии.