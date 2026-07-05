В столичном районе Кунцево приступили к строительству трубопровода

Для дистанционного автоматизированного контроля энергоснабжения тепловой станции на объекте установят современный кран с электроприводом. В случае нештатной ситуации команда о закрытии задвижки поступит из центральной диспетчерской до приезда аварийной бригады. При необходимости подачу газа можно будет оперативно остановить. Завершить все работы планируют во втором квартале 2027 года.