В столичном районе Кунцево приступили к строительству трубопровода

Строительство трубопровода среднего давления началось в районе Кунцево в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Новый трубопровод повысит надежность системы газоснабжения районной тепловой станции, которая обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома и предприятия. Его возводят открытым и закрытым методами. На сложных участках с плотной застройкой применяют бурошнековое бурение. При строительстве газопровода используют полиэтиленовые трубы. Этот материал способен выдерживать механические нагрузки и воздействие окружающей среды.
Для дистанционного автоматизированного контроля энергоснабжения тепловой станции на объекте установят современный кран с электроприводом. В случае нештатной ситуации команда о закрытии задвижки поступит из центральной диспетчерской до приезда аварийной бригады. При необходимости подачу газа можно будет оперативно остановить. Завершить все работы планируют во втором квартале 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.