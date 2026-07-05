Под Ростомом двум подросткам грозит колония за продажу данных карты мошенникам

Аналогичный случай произошел с 16-летним жителем того же района. Ему также предложили «легкий заработок» — на этот раз четыре тысячи рублей за реквизиты карты. Однако обещанных денег юноша так и не получил. В его отношении также возбуждено дело по той же статье, избрана подписка о невыезде.