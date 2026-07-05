В Башкирии создали и обновили более 7,6 тыс. км противопожарных полос

Свыше 7,6 тыс. км противопожарных минерализованных полос создали и обновили в Республике Башкортостан. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Особое внимание при проведении работ было уделено обеспечению безопасности территорий, граничащих с лесными массивами. Защитные противопожарные барьеры обустроены вокруг 214 населенных пунктов, подверженных риску перехода лесных и ландшафтных (природных) пожаров. Работа в данном направлении продолжается.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.