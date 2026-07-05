Доступность общественного транспорта для маломобильных жителей проверили в Хабаровске

Специалисты управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска совместно с активистами из общественных организаций, представляющих интересы маломобильных граждан, регулярно проводят рейды по мониторингу работы муниципальных маршрутов. Во время одного из последних выездов оценили качество обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на автобусном маршруте № 25. «Нам важно, чтобы автобусы подъезжали максимально близко к бордюру, что создает удобство не только для нас, но и для пожилых людей, а также родителей с детскими колясками. Еще один важный вопрос — объявление остановок. К сожалению, водители иногда отключают эту функцию, несмотря на ее важность», — рассказала Марина Лысенко, председатель Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых. По итогам рейдов с перевозчиками работают на еженедельных совещаниях в администрации города. Выявленные замечания устраняют, чтобы сделать поездки на общественном транспорте комфортными для всех категорий пассажиров.