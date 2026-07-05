Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с жары до +35 градусов

6 июля в Волгограде ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Лишь вечером 5 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западным и западным, 6−11 метров в секунду, при грозе порывы до 15−20 м/с. Ночью температура опустится до 16−18 градусов, днем прогреется до 28−30 градусов.