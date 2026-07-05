Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с жары до +35 градусов

В Волгоградской области объявили высокую пожароопасность из-за аномальной жары.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область встретит новую рабочую неделю аномальной жарой. Столбики термометров местами поднимутся до +35 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

6 июля в Волгограде ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Лишь вечером 5 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западным и западным, 6−11 метров в секунду, при грозе порывы до 15−20 м/с. Ночью температура опустится до 16−18 градусов, днем прогреется до 28−30 градусов.

По области погода будет похожей. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Днем осадков не ожидается. Ночью температура составит 15−20 градусов, при прояснении может похолодать до 10 градусов. Днем воздух прогреется до 24−29 градусов, а местами — до 35 градусов.

Спасатели предупреждают: днем 5 июля и до конца суток 6 июля на всей территории Волгоградской области, включая Волгоград и Волжский, сохраняется высокая пожароопасность — четвертый класс. Жителей просят быть осторожными с огнем, не разводить костры в неположенных местах и не бросать непотушенные окурки.