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Дожди резко подняли уровень воды в Камском водохранилище

Рост притока связан с дождевыми паводками сразу на трёх реках.

Источник: Комсомольская правда

В начале июля приток воды в Камское водохранилище заметно увеличился. Как пояснил доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, причина — мощный дождевой паводок, который пришёл сразу с нескольких рек.

— Основной вклад дала Чусовая за счет мощного дождевого паводка 1−2 июля. Также сказались паводки на Иньве и Верхней Каме, — комментирует учёный.

По оценкам специалистов, пиковые значения притока, скорее всего, будут зафиксированы в эти выходные. Точные цифры станут известны 6 июля, когда гидрологи обработают свежие данные с постов наблюдения.

Ситуация остаётся на контроле — превышений опасных отметок пока не зафиксировано, но специалисты следят за динамикой круглосуточно.