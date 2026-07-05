В Москве ночной велофестиваль собрал более 47 тыс. участников

«По поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина мы продолжаем проводить масштабные мероприятия в поддержку велодвижения, которые объединяют жителей и гостей города. Первый в этом году ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников. Это еще одно подтверждение, что велокультура в столице стремительно развивается. Спасибо всем, кто присоединился», — приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства Москвы.