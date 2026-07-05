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В Москве ночной велофестиваль собрал более 47 тыс. участников

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ночной велофестиваль, который состоялся впервые в 2026 году в Москве, собрал свыше 47 тыс. участников. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Источник: Reuters

«По поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина мы продолжаем проводить масштабные мероприятия в поддержку велодвижения, которые объединяют жителей и гостей города. Первый в этом году ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников. Это еще одно подтверждение, что велокультура в столице стремительно развивается. Спасибо всем, кто присоединился», — приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что стартовый городок развернулся в Крылатском районе рядом с Гребным каналом. Маршрут ночного велофестиваля пролегал от Крылатской улицы до Университетской площади по улицам Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улице 1905 года и по Краснопресненской и Бережковской набережным. В период проведения мероприятия для автомобилистов дороги перекрыли.

Следующий велофестиваль сезона, который тоже будет ночным, запланирован 1 августа, уточнили в сообщении.

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