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На Дону выявили хроническое загрязнение Северского Донца нефтепродуктами

Специалисты зафиксировали превышение нормативов в донных отложениях и воде.

На Дону учёные выявили хроническое загрязнение Северского Донца нефтепродуктами. Специалисты зафиксировали превышение нормативов в донных отложениях и воде. Соответствующая информация представлена в журнале «Водные биоресурсы и среда обитания».

Такие выводы сделали исследователи Южного филиала ВНИРО, которые обнаружили хроническое загрязнение реки Северский Донец нефтепродуктами по результатам мониторинга за 2024−2025 годы. На отдельных участках концентрация вредных веществ превышает нормативы в три раза — такие данные зафиксированы у посёлка Весёлая Гора.

Что касается донных отложений, самые токсичные участки обнаружены в Каменске-Шахтинском (превышение порога в 6,4 раза), у Весёлой Горы и села Большой Суходол. Анализ показал, что в составе загрязнения преобладают смолистые компоненты, что указывает на длительное антропогенное воздействие.

Несмотря на локальные очаги загрязнения, условия для обитания водных биоресурсов в Северском Донце оцениваются как условно благоприятные. Но исследователи подчеркивают: накопление токсичных веществ на дне требует дальнейшего мониторинга.

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