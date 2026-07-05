На Дону выявили хроническое загрязнение Северского Донца нефтепродуктами

На Дону учёные выявили хроническое загрязнение Северского Донца нефтепродуктами. Специалисты зафиксировали превышение нормативов в донных отложениях и воде. Соответствующая информация представлена в журнале «Водные биоресурсы и среда обитания».
Такие выводы сделали исследователи Южного филиала ВНИРО, которые обнаружили хроническое загрязнение реки Северский Донец нефтепродуктами по результатам мониторинга за 2024−2025 годы. На отдельных участках концентрация вредных веществ превышает нормативы в три раза — такие данные зафиксированы у посёлка Весёлая Гора.
Что касается донных отложений, самые токсичные участки обнаружены в Каменске-Шахтинском (превышение порога в 6,4 раза), у Весёлой Горы и села Большой Суходол. Анализ показал, что в составе загрязнения преобладают смолистые компоненты, что указывает на длительное антропогенное воздействие.
Несмотря на локальные очаги загрязнения, условия для обитания водных биоресурсов в Северском Донце оцениваются как условно благоприятные. Но исследователи подчеркивают: накопление токсичных веществ на дне требует дальнейшего мониторинга.