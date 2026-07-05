Молодежь Калининграда озвучила сумму зарплаты мечты

Около 83 400 рублей в месяц — именно столько считают достойным получать молодые люди в Калининградской области. Об этом сообщает сервис «Авито» со ссылкой на результат опросов людей от 18 до 24 лет.
Отмечается, что среди молодежи только 26% работают по специальности. Еще 11% заняты в смежной сфере. При этом почти треть молодых респондентов (29%) уже работают в другой профессиональной области, а каждый четвертый (25%) продолжает обучение.
Среди работающих взрослых жителей, получивших профессиональное образование, средняя зарплата мечты названа 104 913 рублей в месяц.
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