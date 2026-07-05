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Новые штрафы, связанные с перевозкой детей, стали действовать в Беларуси

В Беларуси появились новые штрафы, связанные с перевозкой детей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появились новые штрафы, связанные с перевозкой детей. Штрафы стали действовать с 19 июня, когда вступили в силу изменения кодексов по вопросам административной ответственности.

Так, если ранее за перевозку детей в машине на руках сотрудник ГАИ ограничивался предупреждением, то теперь можно получить штраф до 1 базовой величины (45 белорусских рублей в июле 2026 года).

Перевозку детей в авто на руках сейчас квалифицируют как нарушение правил перевозки пассажиров. Требования ужесточены в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

Напомним, в Беларуси детей до 5 лет разрешено перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.

Дети от 5 до 12 лет перевозятся в автокресле, бустере или другом устройстве, позволяющем безопасно зафиксировать ребенка штатным ремнем безопасности.

Разрешено перевозить без удерживающего устройства ребенка до 12 лет, если его рост более 150 сантиметров или это поездка в такси.

Также ранее мы писали, что белорусским водителям нужно подготовиться к новым штрафам за просроченные права.

Между тем названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира.

А еще Белстат назвал самый пьющий регион Беларуси.