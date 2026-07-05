В 2026 году Красноярск очистили от более 300 брошенных машин

Транспортное средство могут признать брошенным, если оно не используется более 30 дней и стоит без колес, стекол и других элементов. Комиссия составляет акт и направляет данные в полицию. Далее ищут владельца. У хозяина машины есть 30 дней, чтобы привести ее в порядок. Если он не объявится, то транспорт отправляют на спецстоянку.