В 2026 году Красноярск очистили от более 300 брошенных машин

В Красноярске продолжается борьба с автохламом. С начала 2026 года улицы и дворы очистили от более 300 брошенных машин. Мэр города Сергей Верещагин рассказал, что каждый третий такой автомобиль вывозился силами города, а более 200 убрали собственники после предупреждений.
В 2024 году в Красноярске приняли специальный регламент. За время его действия улицы от почти 1200 брошенных авто. На данный момент в работе еще более 100 заявок.
Транспортное средство могут признать брошенным, если оно не используется более 30 дней и стоит без колес, стекол и других элементов. Комиссия составляет акт и направляет данные в полицию. Далее ищут владельца. У хозяина машины есть 30 дней, чтобы привести ее в порядок. Если он не объявится, то транспорт отправляют на спецстоянку.
Сообщить о бесхозной машине можно в районную администрацию. Также фото и адрес можно оставить в комментариях под постом на канале Сергея Верещагина в MAX.