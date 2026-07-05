Град, шквал и пожароопасность: волгоградцам пообещали опасные выходные

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, при шквалистом ветре стоит закрыть окна, а автомобиль по возможности убрать в гараж или хотя бы припарковать подальше от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Пешеходам спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, а водителям — сбавить скорость и держать дистанцию.