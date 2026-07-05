Град, шквал и пожароопасность: волгоградцам пообещали опасные выходные

Сразу два предупреждения получили жители Волгоградской области на 5 июля. Днём и до конца суток в отдельных районах региона разгуляется стихия: сильные дожди и ливни будут сопровождаться грозой, градом и порывистым ветром до 20−25 метров в секунду. Непогода начнёт набирать силу в период с 12 до 14 часов.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, при шквалистом ветре стоит закрыть окна, а автомобиль по возможности убрать в гараж или хотя бы припарковать подальше от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Пешеходам спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, а водителям — сбавить скорость и держать дистанцию.
Одновременно в регионе, включая Волгоград и Волжский, до конца суток 6 июля сохраняется высокая пожароопасность четвёртого класса. В ведомстве напомнили, что в таких условиях любая искра может обернуться лесным или ландшафтным пожаром, поэтому разводить костры, выжигать траву и камыш, бросать горящие спички и окурки категорически нельзя.
При чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по номерам «101» или «112».
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