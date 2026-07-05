Отключения электроэнергии из‑за непогоды в Нижегородской области: где уже восстановили свет

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» сообщили о продолжении работ по восстановлению электроснабжения, нарушенного из‑за непогоды. Вечером 4 июля в регионе прошли грозы, сильные дожди и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с, что привело к локальным отключениям.
Аварийные бригады, оснащённые необходимой техникой, оперативно приступили к работам. К настоящему времени электроснабжение восстановлено в населённых пунктах Дивеевского и Сергачского округов, а также на значительной части территории Арзамаса. Восстановительные работы продолжаются.
В филиале действует оперативный штаб, налажен обмен информацией с МЧС и региональными властями. Подача электроэнергии, при необходимости, обеспечивается по резервным схемам.
Жителям напоминают о мерах безопасности: при обнаружении оборванных проводов нельзя к ним приближаться — следует немедленно сообщить в экстренные службы или энергокомпанию.
Сообщить об отключениях и узнать сроки восстановления можно через онлайн‑сервисы компании: на сайте или в мобильном приложении «Есть свет!». Также работает круглосуточная горячая линия «Светлая линия 220»: 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220).