МЧС: гроза с градом ударит по районам Волгоградской области 5 июля

Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Волгоградской области. В некоторых районах в период 12.00−14.00 часов и до конца суток 5 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом и сильным ветром 20−25 м/с.
Ранее утром 5 июля в ведомстве заявили о высокой пожароопасности в области, в том числе в Волгограде и Волжском.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше