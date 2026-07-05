«Будет глубокая консервация»: в Романово приступили к реставрации кирхи Побетена

«До нас там пока только “Хранители руин” работали, — продолжил Тимошенко. — Они что-то подчищали, косили траву. Арендатора там не было, но есть заинтересованный человек, который хотел бы заняться там музейно-туристическим комплексом на базе кирхи. Сам поселок на туристической тропе и от Зеленоградской трассы там совсем недалеко. Усадьба Грюнхоф там еще рядом».