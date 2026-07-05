«Будет глубокая консервация»: в Романово приступили к реставрации кирхи Побетена

В Романово Зеленоградского района началось восстановление кирхи Побетена. О старте работ «Новому Калининграду сообщил руководитель компании “Мироздание” Михаил Тимошенко.
«Буквально неделю назад приступили к кирке в Романово, — рассказал Тимошенко. — Там будет такая же глубокая, скажем так, консервация, как и в Железнодорожном. То есть с восстановлением кровли».
Подрядчик напомнил, что объект культурного наследия регионального значения принадлежит епархии, и у него пока нет арендатора. При этом интересанты уже имеются.
«До нас там пока только “Хранители руин” работали, — продолжил Тимошенко. — Они что-то подчищали, косили траву. Арендатора там не было, но есть заинтересованный человек, который хотел бы заняться там музейно-туристическим комплексом на базе кирхи. Сам поселок на туристической тропе и от Зеленоградской трассы там совсем недалеко. Усадьба Грюнхоф там еще рядом».
Михаил Тимошеко уточнил, что восстановление кирхи ведется за счет епархии при поддержке «определенных региональных программ».
Напомним, что проект консервации кирхи XIV века в поселке Романово Зеленоградского округа прошел государственную историко-культурную экспертизу еще в октябре 2023 года.
На проектные и изыскательские работы по ее сохранению в начале 2023 года выделяли 2,6 млн рублей из резервного фонда областного правительства.
Тогда же сообщалось, что в рамках консервации предусмотрено в числе прочего бетонирование фундаментов, восстановление кирпичных дверных и оконных проемов, а также ремонт кровли и монтаж утраченной башни. По периметру здания планируется обустроить пешеходный тротуар. Отделка помещений здания не предусмотрена.
Работы по консервации кирхи запланированы на 2024−2025 годах, деньги на эти цели планировали выделить из областного бюджета (тогда работы оценивали в 43,7 млн рублей).
Кирха в поселке Романово была построена в 1320 году. Расположенные в ней фрески, датируемые XIV веком, были спрятаны под слоем штукатурки около 300 лет назад и открылись во второй половине 1980-х. В 2010 году памятник передали РПЦ. В мае 2013 года во время посещения объекта корреспонденты «Нового Калининграда» обнаружили, что он превратилось в поселковую свалку.
В 2015 году очевидцы сообщали, что у здания обрушилась крыша и осыпаются стены. В 2018-м зеленоградская газета «Волна» писала о планах РПЦ разработать проект консервации кирхи. Предполагалось, что он будет готов в начале 2019 года.