Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие часы

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Уже в ближайшие 1−3 часа 5 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни и шквалистый ветер с порывами до 17−22 метров в секунду. По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится ночью и днем 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».