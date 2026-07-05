В Нижегородской области состоится семейный фестиваль «Ромашковый луг»

«Забота о семьях — одно из ключевых направлений социальной политики региона. И важно не только создавать меры поддержки, но и формировать среду, чтобы родители и дети могли вместе проводить время, сохранять и передавать семейные традиции. Такие мероприятия, как фестиваль “Ромашковый луг”, помогают объединять семьи, укреплять наши общенациональные ценности», — отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.