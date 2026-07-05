В Нижегородской области состоится семейный фестиваль «Ромашковый луг»

Семейный фестиваль «Ромашковый луг» пройдет 11 июля в городе Арзамасе Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Забота о семьях — одно из ключевых направлений социальной политики региона. И важно не только создавать меры поддержки, но и формировать среду, чтобы родители и дети могли вместе проводить время, сохранять и передавать семейные традиции. Такие мероприятия, как фестиваль “Ромашковый луг”, помогают объединять семьи, укреплять наши общенациональные ценности», — отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.
В ходе фестиваля состоятся выступления творческих коллективов Арзамаса, семейные конкурсы и викторины, азотное шоу, шоу гигантских мыльных пузырей, детский танцевальный батл и другие мероприятия. Также супружеским парам, которые состоят в браке более 25 лет, вручат медали «За любовь и верность». Отдельно поздравят молодоженов. Для самых юных участников организуют конкурсы «Забег карапузов» и «Лучший костюм грудничка», станции аквагрима, тематические мастер-классы и развлекательную программу от скоморохов-аниматоров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.