Волгоградские боксёры в числе сильнейших на чемпионате ЮФО: итоги турнира

Команда Волгоградской области подтвердила высокий уровень подготовки, завоевав 12 наград — по четыре каждого достоинства. Такой результат — показатель системной работы волгоградской школы бокса и умения спортсменов выдерживать давление в ключевых боях. Высшую ступень пьедестала почёта заняли Дарья Зрянина, Варвара Чеботарёва, Орхан Каримов и Михаил Садыков. Их выступления отличались техничностью и умением держать темп на протяжении всех раундов, что в условиях жёсткой конкуренции стало решающим фактором. Серебряные медали завоевали Армен Хачатрян, Семён Лапин, Семён Ворошнин и Фёдор Коронов — спортсмены, которые в своих весовых категориях до последнего раунда сохраняли шансы на золото и уступили лишь в напряжённой борьбе.