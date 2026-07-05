В селе Мухино Кировской области школьники получили опыт работы в агрофирме

На предприятии школьники научились правильно склеивать пленку для силосных траншей, подготавливать территории складских помещений и кормоцеха к работе, закрывать силосные траншеи и готовить инвентарь к работе. Каждая из этих задач требовала не только физических усилий, но и умения грамотно организовать свой труд. Такой опыт помогает детям по-новому взглянуть на сельскохозяйственные профессии, оценить их важность и сложность. В свободное от работы время ребята вместе со студентами принимали участие в интеллектуальных состязаниях «Квиз плиз: Молодежный сленг» и «Литературный квиз».