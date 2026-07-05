Голубика и земляника из регионов доступны горожанам на московских ярмарках

В землянике содержится много полезных веществ, в том числе витамин С, витамины группы В, калий, магний и железо, которого в ней в несколько раз больше, чем в сливе и винограде. В пищу можно употреблять не только ягоды земляники, но и ее листья, которые сушат и заваривают как чай.