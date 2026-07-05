Голубика и земляника из регионов доступны горожанам на московских ярмарках

«Сезон лесной земляники короткий — всего несколько недель. На московские ярмарки лесную землянику привозят фермеры и сборщики из Краснодарского края, Владимирской, Воронежской, Липецкой и Калужской областей», — говорится в сообщении.
В землянике содержится много полезных веществ, в том числе витамин С, витамины группы В, калий, магний и железо, которого в ней в несколько раз больше, чем в сливе и винограде. В пищу можно употреблять не только ягоды земляники, но и ее листья, которые сушат и заваривают как чай.
Голубика считается довольно капризной культурой, но российские садоводы научились успешно выращивать ее в самых разных регионах страны. На ярмарки эту ягоду привозят фермеры из Саратовской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Брянской областей, а также из Краснодарского края.
Голубика любит кислые почвы, поэтому во многих хозяйствах для нее создают специальные торфяные субстраты и используют контейнерные технологии. Ее нередко называют ягодой долголетия благодаря высокому содержанию антоцианов. Эти природные антиоксиданты нейтрализуют окислительный (оксидативный) стресс — процесс повреждения клеток, помогая замедлить старение организма и поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. Голубику на московских ярмарках часто покупают те, кто следит за питанием. На прилавках можно найти ягоды сортов «блюкроп», «дюк», «патриот» и «река». Самые крупные и сладкие среди них — у «патриота», плоды которого достигают 2 см в диаметре.
Сезон голубики на московских ярмарках длится до осени не только благодаря тому, что эта ягода хранится лучше других, но и из-за широкой географии фермерских хозяйств, откуда ее привозят по мере созревания.