Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Кириенко поздравил Калининградскую область с 80-летием

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил жителей Калининградской области с 80-летием и подчеркнул, что это регион, имеющий стратегическое значение для нашей страны.

Источник: Российская газета

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил жителей Калининградской области с 80-летием и подчеркнул, что это регион, имеющий стратегическое значение для нашей страны.

Поздравив всех жителей области с праздником, он в ходе пресс-подхода к журналистам подчеркнул, что речь об особом регионе, регионе стратегического значения.

Такое значение, по словам Кириенко, ему придают не только его географическое положение и история, но и жители.

Во-первых, эта область навсегда связана с нашей героической победой в Великой Отечественной войне, ее присоединение к России — один из победных итогов войны. А во-вторых, развитие региона — результат трудовых усилий нескольких поколений его жителей. К победе фронтовой прибавились победы трудовые, возродившие область и развивающие ее сегодня.

Сергей Кириенко зачитал жителям Калининградской области поздравление от президента России Владимира Путина, в котором отмечалось, что «самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей». Президент в зачитанном Кириенко поздравлении отметил, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций, и обратил внимание на неустанное внимание, уделяемое сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских и творческих инициатив.

Справка «РГ».

По решению Потсдамской конференции 1945 года часть Восточной Пруссии — современная Калининградская область вместе с Кенигсбергом — была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ.

7 апреля 1946 года на территории округа была создана Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года она была переименована в Калининградскую, а город Кенигсберг — в Калининград.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше