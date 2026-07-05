Сергей Кириенко поздравил Калининградскую область с 80-летием

Сергей Кириенко зачитал жителям Калининградской области поздравление от президента России Владимира Путина, в котором отмечалось, что «самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей». Президент в зачитанном Кириенко поздравлении отметил, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций, и обратил внимание на неустанное внимание, уделяемое сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских и творческих инициатив.