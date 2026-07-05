Сергей Кириенко поздравил Калининградскую область с 80-летием

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил жителей Калининградской области с 80-летием и подчеркнул, что это регион, имеющий стратегическое значение для нашей страны.
Поздравив всех жителей области с праздником, он в ходе пресс-подхода к журналистам подчеркнул, что речь об особом регионе, регионе стратегического значения.
Такое значение, по словам Кириенко, ему придают не только его географическое положение и история, но и жители.
Во-первых, эта область навсегда связана с нашей героической победой в Великой Отечественной войне, ее присоединение к России — один из победных итогов войны. А во-вторых, развитие региона — результат трудовых усилий нескольких поколений его жителей. К победе фронтовой прибавились победы трудовые, возродившие область и развивающие ее сегодня.
Сергей Кириенко зачитал жителям Калининградской области поздравление от президента России Владимира Путина, в котором отмечалось, что «самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей». Президент в зачитанном Кириенко поздравлении отметил, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций, и обратил внимание на неустанное внимание, уделяемое сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских и творческих инициатив.
Справка «РГ».
По решению Потсдамской конференции 1945 года часть Восточной Пруссии — современная Калининградская область вместе с Кенигсбергом — была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ.
7 апреля 1946 года на территории округа была создана Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года она была переименована в Калининградскую, а город Кенигсберг — в Калининград.