Белорусский адвокат объяснила, когда можно отказаться от отпуска и получить за него деньги

Стало известно, могут ли белорусы отказываться от отпуска и забирать вместо него деньги. Подробнее рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Как подчеркнула заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова, в Беларуси работники могут получить денежную компенсацию за часть трудового отпуска, но полностью отказаться от отдыха в пользу выплат не могут.
— Денежной компенсацией может быть заменена только часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающая 21 календарный день, — уточнила адвокат.
Если отпуск делится на части, компенсация возможна за отдельные дни, но при условии, что в текущем рабочем году работник использовал не менее 21 календарного дня отпуска. То есть, согласно Трудовому кодексу, обязательно нужно использовать минимум 21 календарный день отпуска, и только оставшуюся его часть могут компенсировать деньгами.
Решение о выплате компенсации принимается по соглашению сторон. Однако наниматель вправе это сделать, но не обязан. И также отпуск должен предоставляться в пределах рабочего года конкретного работника, а не авансом.
При этом по закону беременным женщинам, работникам, признанным инвалидами, несовершеннолетним работникам, работникам, занятым в зонах радиоактивного загрязнения, замена отпуска денежной компенсацией не допускается.
— Нельзя заменить денежной компенсацией дополнительные отпуска, которые предоставляются за работу с вредными или опасными условиями труда, а также за особый характер работы, — констатировала адвокат.
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