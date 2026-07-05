Белорусский адвокат объяснила, когда можно отказаться от отпуска и получить за него деньги

Если отпуск делится на части, компенсация возможна за отдельные дни, но при условии, что в текущем рабочем году работник использовал не менее 21 календарного дня отпуска. То есть, согласно Трудовому кодексу, обязательно нужно использовать минимум 21 календарный день отпуска, и только оставшуюся его часть могут компенсировать деньгами.