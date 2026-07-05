Собянин: Футуристическое здание «школы будущего» появится в Пресненском районе

«Проектируя “школы будущего”, мы применяем принципиально новый подход. Главное отличие — максимально удобная организация пространства, визуальная открытость и много света. Школа на ул. Климашкина будет построена по индивидуальному проекту и рассчитана на 675 учащихся. Оригинальный фасад выделит объект на фоне окружающей застройки. Экстерьер будет состоять из двух материалов: стеклофибробетона и металла. Они создадут ритмичную структуру, игру света и тени. Синий цвет — ключевой акцент проекта. Он будет “играть” снаружи и внутри школы. В этом же оттенке сделаем подсветку входных групп», — написал Сергей Собянин.