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Собянин: Футуристическое здание «школы будущего» появится в Пресненском районе

Здание «школы будущего» в Пресненском районе будет выполнено в футуристическом стиле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: Агентство «Москва»

«Проектируя “школы будущего”, мы применяем принципиально новый подход. Главное отличие — максимально удобная организация пространства, визуальная открытость и много света. Школа на ул. Климашкина будет построена по индивидуальному проекту и рассчитана на 675 учащихся. Оригинальный фасад выделит объект на фоне окружающей застройки. Экстерьер будет состоять из двух материалов: стеклофибробетона и металла. Они создадут ритмичную структуру, игру света и тени. Синий цвет — ключевой акцент проекта. Он будет “играть” снаружи и внутри школы. В этом же оттенке сделаем подсветку входных групп», — написал Сергей Собянин.

Как и во всех «школах будущего», в этой предусмотрены зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, медиатека, пространство для общественных мероприятий и отдыха. Кроме того, в школе будет творческая мастерская для занятий по изобразительному искусству и музыке. Прилегающую территорию сделают максимально удобной для отдыха между занятиями.

«Основные работы по строительству школы планируем завершить в 2027 году. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — подчеркнул мэр.

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