Ростовский областной суд утвердил приговор лжесотруднику ФСБ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил фигуранту наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. в доход государства. Из материалов дела следует, что господин Левикин представлялся действующим сотрудником ФСБ России и демонстрировал предмет, внешне схожий со служебным удостоверением. Первому потерпевшему он пообещал содействие в получении высшего образования и поступлении на службу в Управление ФСБ России по Ростовской области за 250 тыс. руб. и передачу двух охотничьих ружей. При этом осужденный не имел возможности выполнить обещанное.