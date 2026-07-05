В Абрау-Дюрсо состоится экофестиваль «Равновесие»

Экофестиваль «Равновесие» будет проходить с 10 по 12 июля в селе Абрау-Дюрсо в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Гостей ждут более 150 практик на 15 площадках, вечерние концерты под звездами, экомаркет, вегетарианский фудкорт и отдельная программа для детей. Фестивальная поляна будет разделена на тематические шатры, каждый из которых связан с определенным направлением — физическим, эмоциональным или ментальным. Также будут организованы аэройога под открытым небом, сап-йога на озере Абрау, практики на рассвете и закате, хатха- и виньяса-йога, кундалини, дыхательные техники, саундхилинг и другие занятия.
«Если лето — это маленькая жизнь, то наш фестиваль — лето внутри лета. Здесь каждая встреча, каждая практика, каждое открытие и каждый вечер под звездами становятся частью твоей истории. Домой ты возвращаешься уже немного другим — согретым солнцем, теплом людей и готовым делиться, творить, создавать новую прекрасную Вселенную», — отметила главный редактор «Йога Журнала» и художественный руководитель фестиваля «Равновесие» Татьяна Марченко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.