В Абрау-Дюрсо состоится экофестиваль «Равновесие»

Гостей ждут более 150 практик на 15 площадках, вечерние концерты под звездами, экомаркет, вегетарианский фудкорт и отдельная программа для детей. Фестивальная поляна будет разделена на тематические шатры, каждый из которых связан с определенным направлением — физическим, эмоциональным или ментальным. Также будут организованы аэройога под открытым небом, сап-йога на озере Абрау, практики на рассвете и закате, хатха- и виньяса-йога, кундалини, дыхательные техники, саундхилинг и другие занятия.