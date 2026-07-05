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В Северске Томской области создали тренажер, имитирующий энергоблок АЭС

Он позволит подготовить специалистов для безопасного и эффективного управления атомными реакторами.

Тренажер, который полностью имитирует работу энергоблока IV поколения с быстрым реактором, разработали в городе Северске Томской области в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Атомный энергоблок строится в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса на площадке Сибирского химического комбината (предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв». Программно-технический комплекс оснащен оборудованием с расчетными серверами и программной моделью, аудио- и видеонаблюдением, а также системой регистрации действий персонала для последующего разбора занятий. Моделирование физических процессов с необходимой точностью воспроизводит режимы нормальной эксплуатации реакторной установки, а также переходные и аварийные режимы. Тренажер позволит подготовить специалистов для безопасного и эффективного управления энергоблоком.

«Стоит отметить, что подобных тренажеров в мире нет, поскольку он создан для уникального энергоблока со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и станет ключевым техническим средством обучения и лицензирования персонала», — подчеркнул научный руководитель стратегического отраслевого проекта «Прорыв» Евгений Адамов.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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