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Председатель ЗСНО Евгений Люлин поздравил работников морского и речного флота

Спикер отметил вклад специалистов в развитие судоходства и транспортной инфраструктуры России.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил ветеранов и работников морского и речного флота с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд и вклад в развитие транспортной отрасли страны, сообщили в пресс-службе ЗСНО.

По словам Евгения Люлина, именно благодаря профессионализму работников флота продолжают развиваться внутренние водные пути России и морские перевозки, увеличиваются возможности портов, осваиваются новые маршруты на Дальнем Востоке и в Арктике. Особое внимание он уделил нижегородским скоростным судам «Валдай» и «Метеор», которые сегодня все чаще работают на новых направлениях, перевозят пассажиров и связывают между собой разные регионы страны.

Председатель Законодательного Собрания также подчеркнул важность дальнейшего развития береговой инфраструктуры и внедрения современных цифровых технологий в судоходство. По его словам, эффективная работа речного и морского транспорта способствует росту экономики, укреплению транспортной связанности регионов и расширению сотрудничества с дружественными государствами.

В завершение Евгений Люлин поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность пассажирских и грузовых перевозок, и пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успешной реализации намеченных проектов.

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