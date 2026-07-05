Председатель ЗСНО Евгений Люлин поздравил работников морского и речного флота

По словам Евгения Люлина, именно благодаря профессионализму работников флота продолжают развиваться внутренние водные пути России и морские перевозки, увеличиваются возможности портов, осваиваются новые маршруты на Дальнем Востоке и в Арктике. Особое внимание он уделил нижегородским скоростным судам «Валдай» и «Метеор», которые сегодня все чаще работают на новых направлениях, перевозят пассажиров и связывают между собой разные регионы страны.