В Якутии в аэропорту Мирного начали бетонировать перрон

Укладка верхнего слоя бетонного покрытия началась в строящемся аэропорту города Мирного Республики Саха (Якутия) по национальному проекту «Эффективная транспортная система». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На объекте работают около 350 человек и 46 единиц техники. Под верхним высокопрочным слоем — бетонное основание, а под ним — щебеночная подушка и теплоизоляция. Такими слоями покроют более 100 тыс. кв. м перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса почти готова.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.