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В Якутии в аэропорту Мирного начали бетонировать перрон

На объекте работают около 350 человек и 46 единиц техники.

Источник: Национальные проекты России

Укладка верхнего слоя бетонного покрытия началась в строящемся аэропорту города Мирного Республики Саха (Якутия) по национальному проекту «Эффективная транспортная система». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

На объекте работают около 350 человек и 46 единиц техники. Под верхним высокопрочным слоем — бетонное основание, а под ним — щебеночная подушка и теплоизоляция. Такими слоями покроют более 100 тыс. кв. м перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса почти готова.

Первые воздушные суда планируют принять в 2027 году. Новая аэродромная инфраструктура аэропорта Мирного обеспечит возможность принимать самолеты типа Ил-76, Dash-8-Q400, Boing-737 и Boing-757. Также технические характеристики аэропорта позволяют обслуживать вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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