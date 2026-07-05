В Куршский залив выпустят ещё 655 тысяч мальков сига

Мальков сига выпустят в Куршский залив до конца года. «“Балтберегозащита” заключила контракт на искусственное воспроизводство водных биоресурсов в рамках компенсации ущерба от строительства стадиона к ЧМ-2018 на острове Октябрьском», — говорится в сообщении. Работы выполнит ООО «Полекс-Аква» за 55,99 миллиона рублей.