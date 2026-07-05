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В Куршский залив выпустят ещё 655 тысяч мальков сига

Зарыбление проведут в качестве компенсации за ущерб от строительства стадиона к ЧМ-2018 на Острове в Калининграде.

В Куршский залив выпустят ещё 655 тысяч мальков сига. Об этом сообщается на странице ГБУ КО «Балтберегозащита» «ВКонтакте».

Мальков сига выпустят в Куршский залив до конца года. «“Балтберегозащита” заключила контракт на искусственное воспроизводство водных биоресурсов в рамках компенсации ущерба от строительства стадиона к ЧМ-2018 на острове Октябрьском», — говорится в сообщении. Работы выполнит ООО «Полекс-Аква» за 55,99 миллиона рублей.

В «Балтберегозащите» отмечают, что это уже третий крупный контракт по зарыблению в рамках данной компенсационной программы.

В Калининградской области ежегодно выпускают тысячи мальков сига в Куршский залив. Работы проводят в рамках компенсационных мероприятий по сохранению водных биоресурсов. Программа по зарыблению водоёмов рассчитана на 12 лет.

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