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В Чувашии школьники посетили предприятие по переработке меда

Ребята узнали больше о профессиях агропромышленного комплекса.

Школьники из деревни Александровки Чувашской Республики побывали на предприятии по переработке меда и производству продукции пчеловодства «Мелилотус». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Комсомольского муниципального округа.

Во время экскурсии школьники познакомились с работой предприятия, узнали, как устроена жизнь пчел, как производится натуральный мед и продукция на его основе. Ребята увидели процесс фасовки продукции, познакомились с ассортиментом, включающим 26 сортов крем-меда и 15 видов чая, приняли участие в дегустации, а также посетили мини-ферму с пятнистыми оленями.

Такие экскурсии позволяют школьникам увидеть современные сельскохозяйственные предприятия и познакомиться с передовыми технологиями переработки сельхозпродукции. Кроме того, они помогают детям узнать больше о профессиях агропромышленного комплекса.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.