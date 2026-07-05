В Чувашии школьники посетили предприятие по переработке меда

Школьники из деревни Александровки Чувашской Республики побывали на предприятии по переработке меда и производству продукции пчеловодства «Мелилотус». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Комсомольского муниципального округа.
Во время экскурсии школьники познакомились с работой предприятия, узнали, как устроена жизнь пчел, как производится натуральный мед и продукция на его основе. Ребята увидели процесс фасовки продукции, познакомились с ассортиментом, включающим 26 сортов крем-меда и 15 видов чая, приняли участие в дегустации, а также посетили мини-ферму с пятнистыми оленями.
Такие экскурсии позволяют школьникам увидеть современные сельскохозяйственные предприятия и познакомиться с передовыми технологиями переработки сельхозпродукции. Кроме того, они помогают детям узнать больше о профессиях агропромышленного комплекса.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.