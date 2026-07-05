В Чувашии школьники посетили предприятие по переработке меда

Во время экскурсии школьники познакомились с работой предприятия, узнали, как устроена жизнь пчел, как производится натуральный мед и продукция на его основе. Ребята увидели процесс фасовки продукции, познакомились с ассортиментом, включающим 26 сортов крем-меда и 15 видов чая, приняли участие в дегустации, а также посетили мини-ферму с пятнистыми оленями.