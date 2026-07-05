В Перми в сквере Татищева вновь заработали часы обратного отсчета времени

— Часы вновь ожили — теперь они ведут отсчёт до юбилея Чердыни. Три года назад эти часы отсчитывали время до 300-летия Перми. Это не просто арт-объект, а символ преемственности и уважения к истории. Теперь он обретает новый смысл: становится символом связи эпох, — отметила Анна Батагова.