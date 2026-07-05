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Камчатский художественный музей получил выставочное оборудование

В учреждение поступили в том числе увлажнители воздуха и гигрометры для контроля микроклимата и сохранности хрупких предметов.

Источник: Национальные проекты России

Выставочное оборудование поступило в Камчатский краевой художественный музей по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

В музей доставлены выставочные витрины и подиумы — всего 20 единиц специализированной мебели и техники. Среди приобретенного оборудования — увлажнители воздуха и гигрометры, предназначенные для измерения влажности и состава воздуха. Прибор является ключевым устройством для контроля микроклимата, помогает предотвратить появление плесени или порчу экспонатов из-за слишком сухого или влажного воздуха.

«Музей закупил новые выставочные витрины для бережного размещения экспонатов; подиумы — чтобы артефакты были лучше видны; увлажнители воздуха и гигрометры для точного контроля микроклимата и сохранности хрупких предметов — холстов, бумаги и предметов декоративно-прикладного искусства. Это не просто обновление интерьера — это шаг к лучшей сохранности культурного наследия и комфорту посетителей», — отметила руководитель отдела выставочной и культурно-образовательной деятельности музея Ольга Белоус.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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