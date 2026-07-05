Камчатский художественный музей получил выставочное оборудование

«Музей закупил новые выставочные витрины для бережного размещения экспонатов; подиумы — чтобы артефакты были лучше видны; увлажнители воздуха и гигрометры для точного контроля микроклимата и сохранности хрупких предметов — холстов, бумаги и предметов декоративно-прикладного искусства. Это не просто обновление интерьера — это шаг к лучшей сохранности культурного наследия и комфорту посетителей», — отметила руководитель отдела выставочной и культурно-образовательной деятельности музея Ольга Белоус.