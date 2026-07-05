Самую жуткую свалку во дворе МКД сняли на видео волгоградцы

Жители юга Волгограда сняли эпичную свалку, которая вполне может претендовать на звание самой впечатляющей горы отходов в жилых кварталах. Мусорные кучи разрастаются с каждым днем около дома № 21 по проспекту Канатчиков Красноармейского района, рассказали V102.RU волгоградцы.
Причиной появления такой огромной кучи стало скопление отходов рядом с контейнерами. Жители задыхаются от смрада, который источает свалка. А управляющая компания не принимает никаких мер по вызову мусора, констатируют горожане.
Видео читателей V102.RU.
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