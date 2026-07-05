Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самую жуткую свалку во дворе МКД сняли на видео волгоградцы

Жители юга Волгограда сняли эпичную свалку, которая вполне.

Жители юга Волгограда сняли эпичную свалку, которая вполне может претендовать на звание самой впечатляющей горы отходов в жилых кварталах. Мусорные кучи разрастаются с каждым днем около дома № 21 по проспекту Канатчиков Красноармейского района, рассказали V102.RU волгоградцы.

Причиной появления такой огромной кучи стало скопление отходов рядом с контейнерами. Жители задыхаются от смрада, который источает свалка. А управляющая компания не принимает никаких мер по вызову мусора, констатируют горожане.

Видео читателей V102.RU.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше