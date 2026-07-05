На стадионе «Балтика» собралось 12 тысяч зрителей на духовном военном концерте

Гала-концерт на стадионе «Балтика» завершил фестиваль «Фанфары Балтики» 4 июля. Выступили военные оркестры и солисты филармонии с патриотическими и классическими произведениями. Художественный руководитель генерал-майор Тимофей Маякин отметил поддержку правительства и филармонии. За четыре дня фестиваля прошло восемь концертов в разных городах, собрав более 12 тысяч зрителей. Директор филармонии Виктор Бобков подчеркнул интерес к военной музыке и её роль в воспитании патриотизма.