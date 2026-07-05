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На стадионе «Балтика» собралось 12 тысяч зрителей на духовном военном концерте

В Калининградской области завершился международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики», посвященный 80-летию региона. Об этом сообщили в правительстве региона.

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В Калининградской области завершился международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики», посвященный 80-летию региона. Об этом сообщили в правительстве региона.

Гала-концерт на стадионе «Балтика» завершил фестиваль «Фанфары Балтики» 4 июля. Выступили военные оркестры и солисты филармонии с патриотическими и классическими произведениями. Художественный руководитель генерал-майор Тимофей Маякин отметил поддержку правительства и филармонии. За четыре дня фестиваля прошло восемь концертов в разных городах, собрав более 12 тысяч зрителей. Директор филармонии Виктор Бобков подчеркнул интерес к военной музыке и её роль в воспитании патриотизма.