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Нижегородским водителям рассказали, как справиться с топливным кризисом

Специалисты объяснили, как снизить стресс в очередях на АЗС и сохранить спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижегородской области дали три главных рекомендации, которые помогут легче пережить временный дефицит топлива и избежать лишнего стресса. На фоне длинных очередей на автозаправках и обсуждений ситуации в социальных сетях специалисты призывают не поддаваться панике и изменить привычную модель поведения. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По словам эксперта, угроза привычной мобильности заставляет организм переходить в своеобразный «режим выживания». Из-за этого растет уровень тревоги, люди начинают хаотично искать работающие заправки, а напряжение может негативно сказаться на здоровье.

Первый совет касается поведения во время ожидания на АЗС. Эксперты рекомендуют воспринимать очередь как вынужденную задачу, а не потерянное время. Чтобы снизить напряжение, стоит пить воду небольшими глотками, проветривать салон автомобиля, выполнять простое дыхательное упражнение с вдохом, выдохом и задержкой дыхания на четыре счета. Скоротать ожидание помогут подкасты, аудиокниги или сериалы.

Второй принцип — информационная гигиена. Вместо бесконечных поездок по заправкам лучше пользоваться картами и тематическими чатами, а поток тревожных новостей ограничить несколькими просмотрами в день.

Третья рекомендация — временно изменить привычную логистику. Специалисты советуют чаще пользоваться общественным транспортом или договариваться с коллегами и соседями о совместных поездках. По мнению экспертов, быстрее всего адаптируются к ситуации те, кто не пытается контролировать обстоятельства, а спокойно подстраивается под новые условия.