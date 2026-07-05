Нижегородским водителям рассказали, как справиться с топливным кризисом

Первый совет касается поведения во время ожидания на АЗС. Эксперты рекомендуют воспринимать очередь как вынужденную задачу, а не потерянное время. Чтобы снизить напряжение, стоит пить воду небольшими глотками, проветривать салон автомобиля, выполнять простое дыхательное упражнение с вдохом, выдохом и задержкой дыхания на четыре счета. Скоротать ожидание помогут подкасты, аудиокниги или сериалы.