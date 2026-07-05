В подмосковном Дмитрове построили новый корпус детского сада «Сказка»

Корпус дошкольного отделения Инженерной школы в городе Дмитрове Московской области возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Рабочие заканчивают внутреннюю отделку, впереди — установка оборудования и благоустройство, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Строительство началось в мае 2025 года с закладки капсулы с посланием потомкам. В настоящее время в здании идут чистовые отделочные работы. До конца июля поставят оборудование для пищеблока, затем начнут монтаж. Параллельно завершат оснащение мебелью и благоустройство территории.
Новый корпус рассчитан на 101 ребенка: 5 групп с игровыми и спальнями, раздевалками, санузлами и буфетными. Там оборудуют кабинеты логопеда и специалистов, а также современный многофункциональный зал для занятий физической культурой и проведения праздников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.