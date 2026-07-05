В Самаре полностью завершили подготовку к пляжному сезону

После работ на пляжах появилось 1402 единицы оборудования. Подготовку завершили своевременно, как раз к разгару аномальной жары. В эти выходные синоптики обещают +35 градусов. Волга тоже прогрелась достаточно — на текущий момент температура воды составляет +20,6 градусов.