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В Самаре полностью завершили подготовку к пляжному сезону

Пляжи Самары готовы к приему отдыхающих на 100%

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершилось обновление всех восьми пляжей. Места отдыха готовы к приему отдыхающих на 100%. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Вся инфраструктура набережной 1, 2 и 4 очереди, Красной Глинки, Загородного парка, Барбошиной Поляны, “Можайского” и пляжа на Советской Армии полностью готова к сезону. На 1-й и 2-й очередях набережной установили оборудование для малышей», — подчеркнули в мэрии.

После работ на пляжах появилось 1402 единицы оборудования. Подготовку завершили своевременно, как раз к разгару аномальной жары. В эти выходные синоптики обещают +35 градусов. Волга тоже прогрелась достаточно — на текущий момент температура воды составляет +20,6 градусов.