Завмаг провернул аферу в магазине мебели в Лиде и может получить 12 лет тюрьмы

Фигурантом уголовного дела стал 48-летний горожанин. Мужчина работал заведующим мебельным магазином и придумал аферу. Когда товар покупали, он оформлял фиктивные документы о рассрочке. После этого небольшую часть выручки вносил в кассу, а остальные деньги забирал себе. Также периодически он продавал продукцию полностью «мимо кассы».