Завмаг провернул аферу в магазине мебели в Лиде и может получить 12 лет тюрьмы

В Лиде заведующему магазином мебели грозит 12 лет тюрьмы, сообщили в МВД.
Фигурантом уголовного дела стал 48-летний горожанин. Мужчина работал заведующим мебельным магазином и придумал аферу. Когда товар покупали, он оформлял фиктивные документы о рассрочке. После этого небольшую часть выручки вносил в кассу, а остальные деньги забирал себе. Также периодически он продавал продукцию полностью «мимо кассы».
В итоге в торговом объекте образовалась крупная недостача. За три года махинаций фигурант похитил более 165 тысяч рублей. Деньги он потом тратил на личные нужды.
Завмага будут судить за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Тем временем белорусский адвокат объяснила, когда можно отказаться от отпуска и получить за него деньги.
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