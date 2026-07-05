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Спортсменки из Ярославской области завоевали медали на чемпионате мира

Соревнования по подводному спорту объединили сильнейших атлетов из более чем 10 стран.

Пять золотых медалей на чемпионате мира по подводному спорту (плавание в ластах) в Корее завоевали спортсменки из Ярославской области, сообщили в региональном центре спортивной подготовки. Улучшение условий для занятий физической активностью входит в число задач госпрограммы «Спорт России».

Чемпионат мира по подводному спорту объединил сильнейших атлетов планеты из более чем 10 государств, включая Китай, Италию, Францию, Германию и Турцию. Российские спортсмены приняли участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наши спортсменки в очередной раз доказали всему миру высочайший статус ярославской школы подводного спорта, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Поздравляю ярославских спортсменок и их тренеров с победой».

Двукратной чемпионкой мира стала Арина Пантина, одержавшая победу на дистанциях 200 и 400 метров в классических ластах. Также она заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров. Три золотые награды у Екатерины Михайлушкиной. Она стала первой на дистанции 200 метров в ластах и в составе победных эстафетных команд. Бронзовую медаль на сложнейшей дистанции 1500 метров в ластах завоевала Карина Беляева.

Подводный спорт официально включен в перечень базовых видов спорта Ярославской области. Главным центром подготовки выступает ярославская спортивная школа олимпийского резерва № 4, воспитанники которой регулярно входят в основной состав национальной сборной команды России и завоевывают медали высшей пробы на крупнейших всероссийских и международных турнирах.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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