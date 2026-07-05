Спортсменки из Ярославской области завоевали медали на чемпионате мира

Пять золотых медалей на чемпионате мира по подводному спорту (плавание в ластах) в Корее завоевали спортсменки из Ярославской области, сообщили в региональном центре спортивной подготовки. Улучшение условий для занятий физической активностью входит в число задач госпрограммы «Спорт России».
Чемпионат мира по подводному спорту объединил сильнейших атлетов планеты из более чем 10 государств, включая Китай, Италию, Францию, Германию и Турцию. Российские спортсмены приняли участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Наши спортсменки в очередной раз доказали всему миру высочайший статус ярославской школы подводного спорта, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Поздравляю ярославских спортсменок и их тренеров с победой».
Двукратной чемпионкой мира стала Арина Пантина, одержавшая победу на дистанциях 200 и 400 метров в классических ластах. Также она заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров. Три золотые награды у Екатерины Михайлушкиной. Она стала первой на дистанции 200 метров в ластах и в составе победных эстафетных команд. Бронзовую медаль на сложнейшей дистанции 1500 метров в ластах завоевала Карина Беляева.
Подводный спорт официально включен в перечень базовых видов спорта Ярославской области. Главным центром подготовки выступает ярославская спортивная школа олимпийского резерва № 4, воспитанники которой регулярно входят в основной состав национальной сборной команды России и завоевывают медали высшей пробы на крупнейших всероссийских и международных турнирах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.