Спортсменки из Ярославской области завоевали медали на чемпионате мира

Двукратной чемпионкой мира стала Арина Пантина, одержавшая победу на дистанциях 200 и 400 метров в классических ластах. Также она заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров. Три золотые награды у Екатерины Михайлушкиной. Она стала первой на дистанции 200 метров в ластах и в составе победных эстафетных команд. Бронзовую медаль на сложнейшей дистанции 1500 метров в ластах завоевала Карина Беляева.