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В Анапе продлили экстренное предупреждение: запрещены файер-шоу и салюты

Жителям также рекомендовали не сжигать мусор и сухую траву.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае до конца суток 6 июля продлено экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Особенно сложная ситуация складывается в юго-западных районах. Там прогнозируют пожароопасность 5-го класса.

На Черноморском побережье действует предупреждение по пожароопасности 4-го класса. Есть угроза возникновения природных очагов пожара.

В Управлении гражданской обороны Анапы напомнили, что на курорте действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, в том числе при проведении файер-шоу, запускать петарды и салюты. Жители не должны сжигать мусор и сухую траву.