В Анапе продлили экстренное предупреждение: запрещены файер-шоу и салюты

В Управлении гражданской обороны Анапы напомнили, что на курорте действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, в том числе при проведении файер-шоу, запускать петарды и салюты. Жители не должны сжигать мусор и сухую траву.