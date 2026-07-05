В Анапе продлили экстренное предупреждение: запрещены файер-шоу и салюты

В Краснодарском крае до конца суток 6 июля продлено экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Особенно сложная ситуация складывается в юго-западных районах. Там прогнозируют пожароопасность 5-го класса.
На Черноморском побережье действует предупреждение по пожароопасности 4-го класса. Есть угроза возникновения природных очагов пожара.
В Управлении гражданской обороны Анапы напомнили, что на курорте действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, в том числе при проведении файер-шоу, запускать петарды и салюты. Жители не должны сжигать мусор и сухую траву.