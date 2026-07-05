Детская школа искусств в Бурзянском районе Башкирии закупила оборудование

Новое оборудование приобрела детская школа искусств имени Камиля Рахимова в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Материально-техническую базу учреждение расширило по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
В учебное заведение поступили музыкальные инструменты, методические пособия и другая техника. По нацпроекту на оснащение образовательного учреждения было выделено 5,6 млн рублей. В школе появились пианино, духовые инструменты, гитары, баяны, нотная литература, планшеты, ноутбуки и компьютерное оборудование.
«Нацпроект дает возможность школе развиваться, соответствовать современному уровню, оставаться конкурентоспособной. Мы смогли приобрести то, что давно хотели, но не могли себе позволить. Это новые возможности для творчества, они позволят достичь воспитанникам более высоких результатов», — отметил директор ДШИ Рамиль Имангулов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.